Autos stoßen in Riegelsberg zusammen : Polizei stellt betrunkenen Unfallfahrer

Riegelsberg Alkohol am Steuer war mit im Spiel bei einem Unfall am späten Donnerstagabend in Riegelsberg. Nach Angaben der Polizei kam es dort gegen 23.40 Uhr an der Kreuzung Russenweg/Am Mühlgraben/Hauptstraße zum Zusammenstoß zweier Autos.

Auf der Fahrt zum Unfallort kam der Besatzung eines Streifenwagens der 31 Jahre alte Unfallbeteiligte aus Völklingen mit seinem Pkw entgegen. An der Stoßstange vorn war ein Unfallschaden zu erkennen, das Nummernschild fehlte. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zweiter Unfallbeteiligter war ein 28-Jähriger aus Riegelsberg.