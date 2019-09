Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgermeister im Visier : Polizei durchsucht Riegelsberger Rathaus

Die „Riegelsberger Bürger“ der Skulptur von Oswald Hiery blieben unbeeindruckt, die Rathausmitarbeiter eher nicht: Am Mittwoch beschlagnahmten Polizeibeamteb Unterlagen wegen „des Verdachts der Vorteilnahme“. Foto: Iris Maria Maurer

Riegelsberg „Verdacht der mittelbaren Vorteilsnahme“ gegen den Bürgermeister. Auslöser ist ein werbefinanziertes Fahrzeug für die Gemeinde.

Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken und mit richterlichem Beschluss das Riegelsberger Rathaus. Hintergrund ist ein „Ermittlungsverfahren wegen Vorteilsannahme gegen den Bürgermeister der Gemeinde sowie gegen noch nicht identifizierte Beschuldigte wegen Vorteilsgewährung“, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Der Vorwurf im Zusammenhang mit einem werbefinanzierten Fahrzeug für die Gemeinde lautet allerdings nicht, dass Bürgermeister Klaus Häusle (SPD) in die eigene Tasche gewirtschaftet habe, schildert der auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Staatsanwalt Dennis Zahedi auf Nachfrage. Denn das Gesetz unterscheidet zwischen unmittelbarer Vorteilsnahme – das wäre dann „in die eigene Tasche gewirtschaftet“ – und mittelbarer Vorteilsnahme für einen dritten Beteiligten. Dieser „dritte Beteiligte“ muss kein Mensch, sondern kann auch, wie in diesem Fall, eine Kommune sein. Bewahrheiten sich also die Vorwürfe, dann handelt es sich um eine unzulässige Vorteilsnahme des Bürgermeisters für die Gemeinde Riegelsberg.

Durchsucht wurden Büroräume des Bürgermeisters und Räume des Gemeindebauhofs. Dabei wurden schriftliche Unterlagen sowie elektronische Daten sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft geht derzeit von folgendem Tatverdacht aus: „Der Beschuldigte H. vereinbarte mit Verantwortlichen von 18 derzeit noch unbekannten Unternehmen, dass diese finanziell für ein Fahrzeug aufkommen sollten, welches H. für die Gemeinde anschaffen wollte. Das Fahrzeug sollte dem Leiter des Bauhofes für dienstliche Fahrten zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzierung sollte durch entsprechende Werbemaßnahmen der Unternehmen auf dem für den Bauhof anzuschaffenden Fahrzeug der Gemeinde Riegelsberg gegenfinanziert werden.“ Bei den beteiligten Unternehmen handele es sich um Materialzulieferer für den Bauhof.

Der Bürgermeister habe dann einen Kaufvertrag mit einem Autohaus abgeschlossen, „ohne den Gemeinderat hierüber zu informieren bzw. einen für die Anschaffung des Fahrzeuges notwendigen Beschluss des Gemeinderates einzuholen“, was im Gemeinderat erst auf Nachfrage bekannt geworden sei. Der Bürgermeister, so die Staatsanwaltschaft, „machte im Gemeinderat keine Angaben zu dem anzuschaffenden Fahrzeug und den Kosten der Anschaffung. Der Gemeinderat beschloss letztlich eine Rückabwicklung des Kaufvertrages. Zu einer Übergabe des Fahrzeuges an die Gemeinde war es demnach augenscheinlich noch nicht gekommen.“

Die Beigeordneten Benjamin Schmidt (CDU) und Stephan Müller-Kattwinkel (CDU) berichten, dass die vom Bürgermeister selbst angerufene Kommunalaufsicht von einer Amtsvergehen durch den Bürgermeister ausgehe, wenn der Bürgermeister eigenmächtig einen solchen Vertrag abgeschlossen habe, ohne den Gemeinderat zu informieren, so Schmidt. Er bezieht sich mit dieser Aussage darauf, dass der Bürgermeister den Gemeinderatsbeschluss von Juni 2019 – Rückabwicklung des Vertrags – nicht umgesetzt habe, sondern aufgrund zu erwartender Schadensersatzansprüche „umgelenkt“ habe; – gemeint ist, dass statt eines Bauhof-Fahrzeugs nun die Anschaffung eines für soziale Zwecke einsetzbaren „City-Mobils“ gefördert werden soll, wie es – werbefinanziert – in Riegelsberg schon früher im Einsatz war. Der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Volker Christmann kritisierte, der Bürgermeister habe am Rat vorbei Verträge abgeschlossen und eigenmächtig gehandelt.

Dem Vernehmen nach soll es in der Sommerpause unter dem Vorsitz der damaligen Beigeordneten Monika Rommel (SPD) eine Besprechung der Fraktionsvorsitzenden gegeben haben, in der diese einer Umwandlung des Vertrags zu Gunsten eines City-Mobils zugestimmt hätten – auch, um Schadensersatzansprüche zu vermeiden.