Polit-Deal bei Beigeordneten-Wahl : CDU und Linke wollen sich in Riegelsberg Posten teilen

Riegelsberg Es dürfte spannend werden bei der konstituierenden Sitzung des Riegelsberger Gemeinderates am Montag, 12. August, 18 Uhr, in der Riegelsberghalle. Etwa bei der Wahl der Beigeordneten, die nach der Verpflichtung der neu gewählten Gemeinderatsmitglieder geheim gewählt werden: Bisher hatte CDU und SPD die beiden Bürgermeisterstellvertreter gestellt.

Jetzt – so war im Vorfeld der Sitzung zu hören – wollen CDU und Linke die Beigeordnetenposten unter sich aufteilen. Doch damit es so kommt, benötigen CDU (13 Sitze) und Linke (drei Sitze) Unterstützung. Die SPD stellt zehn Ratsmitglieder, die Grünen vier, die AFD zwei und die FDP eins. FDP-Mitglied Melanie Dell wird bei der Sitzung jedoch fehlen, da sie in Urlaub ist. Eine Koalitionsabsprache wird es im neuen Riegelsberger Gemeinderat allerdings nicht geben. Wie im Vorfeld der Sitzung zu hören war, haben CDU und Linke lediglich eine Absprache über die Besetzung des Personaltableaus getroffen. Sprich, es wurde vereinbart, wer zum Beigeordneten gewählt und wer Ortsvorsteher und stellvertretender Ortsvorsteher von Riegelsberg werden soll (konstituierenden Sitzung des Ortsrates mit Ortsvorsteherwahl ist am Mittwoch, 14. August, 18 Uhr, im Rathaussaal.)