Nichts tut sich bei geplanter Zusammenarbeit von Püttlingen, Heusweiler und Riegelsberg : Köllertal: Kommunale Zusammenarbeit tot?

Mit Maschinen ausgerüstete Fahrzeuge, wie dieser Unimog, sind heute unersetzliche Helfer, etwa bei der Grünstreifenpflege. Doch in der Anschaffung sind sie teuer. Warum also keinen gemeinsamen Fuhrpark für die drei Köllertal-Kommunen? Auch dies war eine Idee zur Interkommunalen Zusammenarbeit, aus der nie etwas wurde. Foto: dpa/Philipp Schulze

Heusweiler/Püttlingen/Riegelsberg Sie sollten allen nützen. Doch Pläne zur Zusammenarbeit von Püttlingen, Heusweiler und Riegelsberg wurden nie realisiert. Das Aus für den Zweckverband Naturnahes Köllertal könnte erst der Anfang gewesen sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fredy Dittgen

Auch der Gemeinderat Heusweiler hat in seiner jüngsten Sitzung, wie zuvor Riegelsberg, der geplanten Auflösung des Zweckverbandes Naturnahes Köllertal zugestimmt. Dabei kam zur Sprache, dass man eigentlich gleich die Interkommunale Zusammenarbeit im Köllertal beerdigen könne.

Interkommunale Zusammenarbeit? Da war doch mal was. Etwas, das die drei Kommunen und somit die Bürger entlasten sollte. Doch aus keinem einzigen der geplanten Projekte, die eigentlich ab Juni 2018 umgesetzt werden sollten, wurde etwas. Wir blicken zurück: 2015 hatten die Gespräche in Heusweiler, Riegelsberg und Püttlingen über eine interkommunale Zusammenarbeit begonnen. 2017 wurden erste Beschlüsse gefasst. Man wollte zehn Maßnahmen umsetzen: In Riegelsberg sollte ein zentrales Steueramt und in Püttlingen ein gemeinsames Standesamt angesiedelt werden. In Püttlingen sollte ein gemeinsamer Gerätepool für die drei Bauhöfe eingerichtet werden. Um die Beschaffung der Geräte sollte sich ebenfalls Püttlingen kümmern. Ein IT-Planungsrat sollte gebildet werden, die Federführung – auch bei der Hard- und Softwareplanung – sollte Heusweiler übernehmen. Unter Federführung Püttlingens sollte eine Arbeitsgemeinschaft gegründet werden, die sich um die Gemeindestraßen in den drei Kommunen kümmert.

Auf einen Blick Aktuelle Naturprojekte nicht bedroht Das voraussichtliche Ende des „Zweckverbandes Naturnahes Köllertal“ hat offenbar in Naturschutzvereinen zu der Sorge geführt, dass das Nachteile, etwa für Beweidungsprojekte, bedeuten könnte. Der besagte Zweckverband hat jedoch nichts mit irgendeinem der aktuell im Köllertal laufenden Projekte zu tun – zumal er nach der Gründung noch kein konkretes Projekt an den Start gebracht hatte. Laufende Projekte bleiben demzufolge unbeeinflusst. ⇥mr

Das von Heusweiler im Bereich Gebäudemanagement betriebene Online-Reservierungsmodul sollte auch von Riegelsberg und Püttlingen genutzt werden. Damit sollten alle Köllertaler Bürger per Knopfdruck Raumreservierungen mittels Computer oder Smartphone und Internet selbst erledigen können.

Das Vollstreckungswesen für den Außendienst – also das Kassieren der von den Hipos ausgestellten „Knöllchen“ – sollte in Riegelsberg zentralisiert werden. Im Bereich Personalbeschaffung wollte man zusammenarbeiten. Riegelsberg und Heusweiler wollten im Bereich „Facility-Management“ (Liegenschaftsverwaltung und Objektbetreuung) zusammenarbeiten. Will heißen: die beiden Kommunen wollten alle gemeindeeigenen Gebäude sowie deren technische Anlagen und Einrichtungen gemeinsam bewirtschaften und verwalten. Heusweiler und Püttlingen wollten eine gemeinsame Trägerschaft für Kitas gründen.

Die Firma Teamwerk AG Mannheim sollte die drei Kommunen beim Umsetzen all dieser Maßnahmen beraten. Püttlingen sollte sich dabei um Zuschüsse für alle drei Kommunen kümmern. Spätestens im Juni 2018 sollte mit der Umsetzung der zehn Maßnahmen begonnen werden.

Zurück zum Heusweiler Rat und dem Aus für den Zweckverband Naturnahes Köllertal: Im Gegensatz zum Riegelsberger Gemeinderat, wo das Thema erstmals öffentlich diskutiert wurde, fiel die Zustimmung in Heusweiler sogar einstimmig aus. In Riegelsberg hatten sich die Grünen und die fraktionslose Petra Brück gegen eine Auflösung ausgesprochen. In Heusweiler schienen alle froh zu sein, dass das Projekt beendet wird. So sagte der Beigeordnete Ulrich Krebs (FDP), der Zweckverband sei für ihn ein Kandidat für den Flop des Jahres: „Es ist nichts gelaufen, außer Spesen nichts gewesen“, so Krebs. Schuld daran sei das zuständige Ministerium – also das Umweltministerium –, das den Köllertalkommunen seinerzeit empfohlen hatte, einen Zweckverband einzurichten, weil über diese Organisationsform möglicherweise mehr Fördermittel des Bundes und des Landes zur Finanzierung verschiedener Projekte generiert werden könnten. „Das ist eine Falschinformation gewesen“, kritisierte Krebs.