Unfall in Riegelsberg : PKW landet nach Unfall auf dem Dach im Gleisbett der Saarbahn

Unfall in Riegelsberg

Riegelsberg Am Mittwochabend ereignete sich in Riegelsberg ein Unfall im Bereich der Saarbahn-Haltestelle Riegelsberg Süd. Das Auto landete nach dem Unfall auf dem Dach.

