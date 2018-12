später lesen Was für die Fitness tun Pilates-Kurse beim Kneipp-Verein Riegelsberg Teilen

Pilates-Kurse beginnen beim Kneipp-Verein Riegelsberg am Dienstag, 8. Januar, 9.30 und 10.45 Uhr, oder am Mittwoch, 9. Januar, 16.15 oder 17.30 Uhr. Übungsort ist das Vereinsgebäude, Alte Malerschule, Kurze Straße 5 in Riegelsberg. Von red