Gedenken Damit Opfer der Nazi-Diktatur nicht vergessen werden

Kerzen an den Gedenksteinen für ermordete oder vertriebene jüdische Bürger entzündeten Schüler am Freitag zum 85. Jahrestags der „Reichspogromnacht“. Die Kerzen brannten in der Tal-, Kirch- und Invalidenstraße an den „Stolpersteinen“ für die Familien Neumark, Salomon, Albert und Gross, die während der Nazi-Diktatur in Riegelsberg verfolgt, vertrieben, ermordet, aber auch von von mutigen Bürgern beschützt wurden. Verlegt wurden die vom Kölner Künstler Günter Demnig entworfenen Mahnmale 2015 vom Aktionsbündnis Stolpersteine für Riegelsberg.