Zünftig feiern : Oktoberfest Riegelsberg mit „Mir bleiwe so“

Riegelsberg Die Einnahmen sind wichtig für den Fastnachtsverein – auch die Fußballspieler sind mit im Boot.

„Es ist das erste Oktoberfest in Riegelsberg mit dem Karnevalsverein und dem Fußballverein“, sagt Lore Huwig, die Vizepräsidentin der „Mir bleiwe so“. Hauptattraktion an diesem Abend ist der Auftritt der saarländischen Fastnachtskultband „Die Konsorten“. Während im Kölner Raum Bands wie Bläck Föös oder Die Höhner um den Titel „Kult-Band“ wetteifern, sind die Konsorten mit ihrer Art Rock zu spielen im Saarland einzigartig. Ihr Repertoire umfasst neben Cover-Songs von Mark Forster und Andreas Bourani auch Klassiker von Status Quo sowie zeitgemäße Hits von Walk the Moon und eigene Songs, zudem jede Menge Faschingskracher aus dem kölschen Raum. Außerdem wird DJ Phips für Stimmung in der Halle sorgen.

Das Fest kommt für die „Mir bleiwe so“ zum richtigen Zeitpunkt. Denn nach zwei – wegen Corona – ausgefallenen Sessionen ist die Finanzlage der Karnevalisten verbesserungsbedürftig. „Es hat uns finanziell aber nicht so hart getroffen wie andere“, sagt Lore Huwig. So hat man beispielsweise durch die Teilnahme am Marktfest und am Seniorennachmittag der Gemeinde Riegelsberg Einnahmen generieren können. „Aber das Oktoberfest, das brauchen wir jetzt trotzdem dringend“, betont Lore Huwig. Zumal niemand sagen kann, ob und wie die Faschingsveranstaltungen im nächsten Jahr über die Bühne gehen. „Wir haben am 28. Januar unsere große Kappensitzung, der Rathaussturm findet am 17. Februar und der Kindermaskenball am 19. Februar statt. Wir hoffen alle, dass wir das erstmals seit 2020 wieder durchziehen können“, so Lore Huwig.