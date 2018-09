später lesen Offenes Atelier Riegelsberger Künstler-Atelier am Sonntag für Gäste offen FOTO: Teilen

Wenn bei den „Tagen der bildenden Kunst“ am kommenden Samstag und Sonntag, 29. und 30. September, Künstler in Saarbrücken und Umgebung ihre Ateliers für Besucher öffnen, dann ist am Sonntag auch Brigitte Weiand mit ihrem „Atelier Mo“ in Riegelsberg dabei (Ellerstraße 44).