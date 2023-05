Kosten belaufen sich auf rund 370 000 Euro Neues Spiel-Paradies in Riegelsberg

„Es ist ein super Spielplatz geworden, der sich sehen lassen kann“, sagte der Riegelsberger Bürgermeister Klaus Häusle (SPD) bei der Eröffnung des neuen „Premiumspielplatzes“ in der Lindenstraße. Unzählige Kinder und deren Eltern hatten das Areal schon Stunden vor der offiziellen Eröffnung am Mittwochnachmittag in Beschlag genommen. Deshalb sagte der Riegelsberger Ortsvorsteher Heiko Walter (CDU): „Wenn man sieht, wie er angenommen wird, muss man sagen, er ist sehr gut gelungen.“