Doch noch Mitglieder für Pfarrgemeinderäte : Neuer Pfarreienrat Riegelsberg/Köllerbach

Riegelsberg/Köllerbach Weitere Mitglieder fanden sich nach Bedenkzeit.

Der neue Pfarreienrat der katholischen Pfarreiengemeinschaft Riegelsberg/Köllerbach hat sich konstituiert. Er setzt sich aus den neuen Pfarrgemeinderäten der drei dazugehörigen Pfarreien zusammen. Wie berichtet, waren, bei sehr geringer Wahlbeteiligung, zunächst von jeweils sechs zu wählenden Pfarrgemeinderatsmitgliedern nur in St. Josef Riegelsberg auch sechs Personen gewählt worden, die sich auch zur Verfügung stellten. In Herz-Jesu-Köllerbach waren es nur zwei Personen, in St. Josef Riegelsberg keine. Nun berichtet Philipp Born, Vorsitzender des Pfarreienrates, dass nach der Wahl weitere Personen berufen wurden. Die nach der Wahl auch im Pfarrbrief bekanntgegebene Zahl sei nun höher, weil sich weitere von den vorgeschlagenen und gewählten Personen doch noch zur Verfügung gestellt hatten: „Da in Herz Jesu und in St. Matthias eine Persönlichkeitswahl stattfand, mussten sich einige gewählte Personen nach der Wahl zuerst noch Gedanken machen, ob sie die Wahl annehmen.“