Neubauprojekt Hahnenwies‘ in Riegelsberg geplatzt Entscheidung schadet Riegelsberg

Die Grünen wollen künftig einfach jedes Neubaugebiet in Riegelsberg ablehnen – bei wachsendem Bedarf an Wohnraum und ohne zu wissen, wie es hier in zehn, 20, 30 Jahren aussieht ... das ist nicht sehr durchdacht. Der AfD-Hinweis auf Baulücken ist auch nicht zielführend – weder kann man Eigentümer zum Verkauf noch zum Bauen zwingen. Und bei der 180-Grad-Wende der SPD stellt sich die Frage, ob da womöglich ein klitzekleiner Zusammenhang mit der Kommunalwahl 2024 besteht?