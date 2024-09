Verbrechen der Nazis „Bei uns wurde nicht darüber geredet“

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden rund 400 000 Frauen und Männer gegen ihren Willen zwangssterilisiert. Rund 300 000 Menschen wurden in „Heil- und Pflegeanstalten“ systematisch vergast, durch Medikamente vergiftet oder man ließ sie durch Nahrungsentzug qualvoll verhungern. Regina Leinenbach war eine von ihnen. Bisher war außer dem Geburts- und Sterbedatum nur wenig über die Mutter dreier Kinder aus Walpershofen bekannt. In der vorläufigen Liste des Landesarchivs über die saarländischen Euthanasieopfer ist vermerkt: „Regina Leinenbach, geborene Schröder, * 21.3.1898 in Niedersalbach/Saar, wohnhaft in Walpershofen, getötet am 13.3.1941 in Eichberg.“ Eine Krankenakte zu ihr ist bisher nicht aufgetaucht.