Verkehrspolitik - wie sich die Landeshauptstadt ins Umland auswirkt : Nach Sperrung in Saarbrücken mehr Lkw in Riegelsberg?

Riegelsberg Pläne für Lebacher Straße sind Thema im Gemeinderat.

Zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr trifft sich der Gemeinderat Riegelsberg am Montag, 30. Januar, 17.30 Uhr, im Rathaussaal. Im öffentlichen Teil steht das von der Stadt Saarbrücken geplante Lkw-Durchfahrtsverbot in der Lebacher Straße in Saarbrücken im Mittelpunkt – die Straße mündet bekanntlich in die Autobahn in Richtung der Nachbar-Kommune Riegelsberg. Die Landeshauptstadt möchte die Lebacher Straße für Lkws über 3,5 Tonnen, die eine Strecke von mehr als 75 Kilometer zurücklegen, sperren lassen. Dies könnte, so Kritiker in Riegelsberg, für einen zunehmenden Schwerlastverkehr in Riegelsberg sorgen.