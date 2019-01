Der Tatort befindet sich an einer Abfahrt von der Holzer Straße (L 139) in den Wald in Richtung Lampennest unterhalb einer Autobahnbrücke – und somit nur etwa fünf Minuten von besagtem Wertstoffhof im Ortsteil Walpershofen entfernt (Am Mühlengarten 4).

Eine SZ-Leserin entdeckte den Sperrmüllhaufen, der, entsprechend seiner Größe, mit einem Fahrzeug gebracht worden sein muss. Sie schilderte auch, dass an gleicher Stelle vor einigen Wochen schon Mal ein Schutthaufen aufgetaucht war. Und kaum sei dieser nun, vor gut einer Woche, beseitigt worden, ist jetzt der nächste da. Etwa 100 Meter weiter in Richtung Lampennest habe es ebenfalls erst vor wenigen Wochen eine wilde Müllablagerung gegeben, so dass unsere Leserin den Verdacht äußerte, es könnten die selben Umweltsünder sein, die hier den Wald als Müllhalde missbrauchen.

Die Polizei hat nicht nur eine Anzeige gefertigt, sondern untersucht derzeit auch ernst zu nehmende Hinweise, die zum Verursacher führen könnten. – Details können aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht genannt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Köllertal, Tel. (0 68 06) 91 00.

(mr)