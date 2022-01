Wieder eine Fastnachts-Absage : „Mir bleiwe so“ tanzt jetzt im Mai

Riegelsberg Nachdem schon fast alle Karnevalsvereine im Regionalverband Saarbrücken erklärt hatten, dass es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie erneut keine Kappensitzungen und Umzüge geben wird, hat jetzt auch die Karnevalsgesellschaft „mir bleiwe so“ Riegelsberg das Handtuch geworden.

„Kappensitzung, Rathaussturm und Kindermaskenball müssen leider ausfallen“, sagte Vizepräsidentin Lorchen Huwig. Damit die Arbeit aber nicht ganz umsonst gewesen ist, denkt man an eine Veranstaltung außerhalb der Session. „Da unsere Garde weiter trainiert, wird es im Mai eine Veranstaltung in der Riegelsberghalle geben, bei der unsere Garde auftreten wird“, kündigte Lorchen Huwig an.