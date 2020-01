Grundschule in Riegelsberg : Wegen Masernverdacht müssen Schüler und Lehrer zuhause bleiben

Grundschule in Riegelsberg

Riegelsberg Wie gestern bekannt wurde, hat die Mutter einer Schülerin die Masern. Schüler und Lehrer ohne Impfschutz müssen jetzt zuhause bleiben.

14 Schüler der Hilschbach-Grundschule in Riegelsberg müssen wegen dem Masern-Fall drei Wochen zuhause bleiben. Das teilte der Pressesprecher des Regionalverbandes Saarbrücken, Lars Weber, am Freitag mit. Bei 29 Schülern sei am Vortag unklar gewesen, ob sie geschützt seien.