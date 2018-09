Auch im Alter mit Bus und Saarbahn fahren

Katharina Meßner-Schalk, Projektkoordinatorin bei der Saarbahn GmbH, stellte in der jüngsten Riegelsberger Gemeinderatssitzung das Projekt „mobisaar – Mobilität für alle“ vor. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen bis ins hohe Alter in ihrer selbstständigen Mobilität zu unterstützen. Meßner-Schalk schilderte, dass die Zahl der älteren Menschen (über 75 Jahre) bis zum Jahr 2030 stark zunehmen werde. Diese Entwicklung habe auch Auswirkungen auf die öffentliche Daseinsvorsorge, zu der auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) gehöre. Neben den Älteren sind aber auch Menschen mit Behinderungen auf ein entsprechendes Angebot im ÖPNV angewiesen.

Kernstück des Projektes ist ein kostenloser Lotsen-Service: Die Mobisaar-Lotsen helfen beim Einsteigen, Aussteigen und Umsteigen. An den Haltestellen helfen sie bei der Bedienung der Fahrkartenautomaten und beantworten Fragen zum Fahrplan. Auf Wunsch bieten sie auch eine Wegbegleitung von der Wohnung zur Haltestelle an. „Sie sind aber nicht da, um die Einkäufe nach Hause zu tragen“, machte Meßner-Schalk deutlich. Auch in Riegelsberg steht der Service zur Verfügung. „Und wir haben auch schon Kunden in Riegelsberg, die unseren Service nutzen“, so Meßner-Schalk.

„Ich halte das für ein sehr gutes Projekt, es ist ein richtiger Fortschritt und könnte in Riegelsberg eine große Rolle spielen“, sagte Bürgermeister Klaus Häusle (SPD), der daran denkt, eine Informationsveranstaltung zu diesem Projekt zu organisieren. Frank Schmidt (SPD) nannte das Projekt eine Win-Win-Situation: „Die Saarbahn GmbH, aber auch die älteren Menschen und Langzeitarbeitlose, die über das Projekt Beschäftigung als Lotsen finden, profitieren davon“, sagte Schmidt. Ähnlich Stephan Lehberger (Grüne): „Es ist eine gute Sache. Auch, dass dadurch Leute wieder in Arbeit kommen.“ Und Stephan Müller-Kattwinkel (CDU) erklärte, dass dieses Projekt, in einer immer älter werdenden Gesellschaft, echte Hilfe für Menschen bringe, die in ihrer Mobilität immer stärker eingeschränkt werden; „Aber das Projekt ist in der Breite noch nicht so bekannt“, deshalb seien Informationen darüber sehr wichtig.

Mobisaar anfordern: Derzeit wird der Mobisaar-Service von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, im Regionalverband Saarbrücken, dem Saarpfalz-Kreis und dem Landkreis Neunkirchen angeboten. Er kann – rechtzeitig vor Fahrtbeginn! – per Telefon (0 68 98) 5 00 40 00 oder online unter www.mobisaar.de angefordert werden. Benötigt wird lediglich ein gültiger Fahrschein.