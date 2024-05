100. Geburtstag Dieses Leben überspannt ein Jahrhundert

Ihr Weg führt von Freiburg nach Karlsruhe. Dort arbeit sie zunächst bei den Stadtwerken, später in der Oberfinanzdirektion. 1952 dann die Hochzeit mit Günther Schleich, 1961 folgt die Geburt von Tochter Claudia. Die Ehe besteht 66 Jahre. Nach dem Tod des Ehemanns kann Liselotte Schleich noch vier Jahre, bis in ihr 99. Lebensjahr, in ihrer Wohnung bleiben. Das Unterstützungsnetz wird immer enger geknüpft. Aber irgendwann kann es nicht mehr alles auffangen. So folgte der Umzug nach Riegelsberg. „Jetzt bin ich hier, und ich habe diese Entscheidung noch selbst getroffen.“ Im Awo-Seniorenzentrum in der Ziegelhütter Straße fühlt sich die Jubilarin gut betreut: „Ich wurde herzlich aufgenommen.“ Klar, Heimweh bleibe.