Langfinger stehen auf bayrische Automarke : Drei Diebe lassen drei BMW-Embleme mitgehen

Die Polizei vermutet, dass es drei Jugendliche mit Kapuzenpullis waren, die in Riegelsberg BMW-Embleme gestohlen haben – so am Dienstag, 12. November, gegen 15.45 Uhr von der Motorhaube eines schwarzen 3-er BMW, der in der Lindenstraße stand.

Zudem waren zwischen Montag, 11.30 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, zwei BMW betroffen, die in der nahe gelegenen Straße „Auf Wippelt“ abgestellt waren.