Riegelsberg : Kupferkabel und Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Riegelsberg Diebe machten sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in einem Rohbau in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg zu schaffen. Die das Gelände umgebenden Bauzäune konnten die Täter nicht abhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus dem Gebäude stahlen sie etwa 300 Meter Kupferkabel. Das Kabel wurde teils von Kabeltrommeln abgewickelt, die Diebe rissen aber auch bereits verlegte Kabel heraus. Zudem brachen sie einen verschlossener Raum gewaltsam auf und entwendeten daraus Werkzeug-Sets sowie ein Baustellenlaser. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.