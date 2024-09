Ungewöhnlicher Sport Kopfball-Duell an der Tischtennisplatte

Wussten Sie, dass es Kopfbälle nicht nur im Fußball, sondern auch beim Tischtennis gibt? Jedenfalls bei einer ganz besonderen Art von Tischtennis: In Göttingen wurde kürzlich die Headis-Weltmeisterschaft ausgerichtet, dabei belegte der Riegelsberger Timon Maas unter 110 Teilnehmern den 4. Platz. Damit verbesserte er sich in der aktuellen Weltrangliste der „Tischtenniskopfballer“ vom 10. auf den 8. Rang. Dennoch war Timon anfangs unglücklich: „Mein Ziel ist es, immer mindestens das Viertelfinale zu erreichen. In Göttingen spielte ich unglaublich stark, freute mich riesig über den Halbfinaleinzug. Und dann verliert man das Halbfinale und auch das Spiel um den 3. Platz ganz knapp.“ Im ersten Moment bleiben diese beiden verlorenen Spiele im Kopf, „doch nach einem Versöhnungsbierchen mit meinen Gegnern habe ich mir gesagt, dass ich mit meiner Leistung insgesamt sehr zufrieden sein kann“, resümiert er.