Martin Gerschwitz in Jochems Kneipe

Freitag, 14. September, 19.30 Uhr, in Jochems Kneipe in Riegelsberg (Saarbrücker Straße 238a). Im Programm hat Gerschwitz seine neue CD „Bridge to Eternity“, aber auch Geschichten aus seinem Buch „Ich will doch nur spielen“. Martin Gerschwitz, geboren in Solingen, lebt seit fast 40 Jahren in Kalifornien und hat u.a. auch mit Meat Loaf, Walter Trought und Eric Burdon gespielt.

www.jochemskneipe.de