Hohe Wahlbeteilgung Kommunalwahl 2024 in Riegelsberg – CDU gewinnt knapp

Rund 12 000 Menschen in Riegelsberg und Walpershofen waren zur Wahl des Gemeinderates, der beiden Ortsräte, der Regionalverbandsversammlung, zur Wahl des oder der Regionalverbandspräsidentin und zu den Europawahlen aufgerufen. Eine Menge Arbeit für die Wählerinnen und Wähler, aber insbesondere für die ehrenamtlichen Wahlhelfer in den acht Wahlbezirken. Die Wahlbeteiligung lag ersten Berechnungen zufolge höher als vor fünf Jahren. Die Wahllokale in Riegelsberg meldeten regen Betrieb. So auch in den Wahllokalen eins und zwei im Rathaus. Bis zum Schluss gab es Warteschlangen. Einem Riegelsberger Ehepaar gelang gar eine Punktlandung: Die beiden warfen ihre Stimmzettel Punkt 18 Uhr in die Urnen. „Besser spät, als gar nicht“, kommentierte ein Beobachter.