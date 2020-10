Kommentar : Corona lässt keine Zeit für rote Flaggen

Das Gesetz wurde als „Red Flag Act“ bekannt, es galt von 1865 bis 1896 in England: Jedes ohne Pferde betriebene Straßenfahrzeug durfte maximal 6,4 km/h schnell sein, und vorneweg musste, zur Warnung, jemand mit einer roten Flagge laufen.

Manchmal muss man aber über Neuerungen nachdenken – wie Strom für jedes Haus, was ja potentiell tödlich ist. Die Idee, UV-C-Licht gegen Viren in Klassen einzusetzen, zumal UV-C-Licht, das kein schädliches Ozon freisetzt und in der Medizin schon genutzt wird, sollte zumindest gründlich geprüft statt ungeprüft zu den Akten gelegt werden. Zumal nun in Schulen das Lüften trotz Kälte ansteht. Was doch nicht immer getan wird oder für Erkältungen sorgt.