Jugendbande im Köllertal gefasst Jeder hat einezweite Chance verdient FOTO: Robby Lorenz / SZ FOTO: Robby Lorenz / SZ

Eine Serie von Straftaten in Riegelsberg hat die Polizei wochenlang in Atem gehalten. Diese sinnfreien Aktionen haben die Riegelsberger nicht gleich in Angst und Schrecken versetzt. Unverständnis haben sie ausgelöst, Ärger, vielleicht auch Wut. Und vor allem die Frage: Wer tut so etwas? Wer legt einen Brand an der Lindenschule mit 100 000 Euro Schaden? Wer bricht in einen Schreibwaren- und Tabakladen ein und stopft sich die Taschen voll? Wer zertrümmert das Wartehäuschen an einer Saarbahn-Haltestelle? Und so weiter. Von Michael Emmerich