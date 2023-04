Sportliches Fest Nach langer Zwangspause wieder Ball des Sports in Riegelsberg

Riegelsberg · Gute Nachricht für alle, die dieses „gesellschaftliche Großevent“ in Riegelsberg schon vermisst haben: Nach Corona bedingter dreijähriger Pause wird die Gemeinde Riegelsberg am Samstag, 6. Mai, in der Riegelsberghalle wieder den Ball des Sports feiern.

25.04.2023, 08:00 Uhr

Die Magic Artists vor einem knappen Jahr im Dillinger Lokschuppen. Am 6. Mai sind sie Hauptattraktion beim Ball des Sports in Riegelsberg. Foto: Ruppenthal

Von Fredy Dittgen

Bürgermeister Klaus Häusle, Martin Wendel und Horst Pelzer vom Orga-Team sowie Thomas Braml vom Saarländischen Rundfunk, der wieder die Moderation übernehmen wird, stellten jetzt im Rahmen eines Pressegesprächs das Programm vor. Höhepunkt des Showprogramms wird der Auftritt der saarländischen Gruppe Magic Artists sein. Ihre spektakuläre Show besteht unter anderem aus den Elementen Tanz, Akrobatik, Gesang, Menschenpyramiden, Jonglage, Artistik, Feuer und Zauberei. Europaweit bekannt wurde die neunköpfige Formation, als sie mit DJ Bobo und Andrea Berg auf Tournee ging.