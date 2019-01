später lesen Bürgerfragestunde Im Ortsrat geht es um den Seniorennachmittag Teilen

Der Ortsrat Riegelsberg tritt am Donnerstag, 17. Januar,18 Uhr, zur öffentlichen Sitzung im Riegelsberger Rathaus zusammen. Gesprochen wird dabei über das Programm des kommenden Seniorennachmittags, der voraussichtlich am 22. September in der Riegelsberghalle ausgerichtet wird.