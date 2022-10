Vorgezogenes Helloween-Spektakel in Riegelsberg : 400 Gäste kamen gern zum Gruseln

Riegelsberg Elterninitiative für ein kinderfreundliches Riegelsberg verlegte Helloween-Spektakel vor auf den ersten Oktobersamstag.

Richtig schlimm wurde es bei geführten Gruseltouren durch den Wald. Blitze zuckten durch die Dunkelheit, schrille Schreie und Schreckensgestalten verlangten Jung und Alt eine Menge ab. Tina Hoen, die Vorsitzende der E.I., „beruhigte“ am Start jedoch alle: „Kinder werden von den Erschreckern nicht angefasst – Erwachsene schon…“ Und was da alles im Wald lauerte! Sensenmänner, Henker, blutüberströmte Gestalten mit Kettensägen und Bohrmaschinen, Yetis, Vampire, Werwölfe, Hexen, Totenköpfe ...

Jonathan Kirsch empfing die Tourteilnehmer vor einem Zirkus. Mit freundlichen Worten bat er sie in die Arena, verteilte 3-D-Brillen, und drinnen wartete ein Horrorkabinett. Die zehnjährige Melanie krallte sich angsterfüllt an ihre Mutter: „Mama, da brüllt jemand, ich will raus!“, aber im dichten Nebel war der Ausgang nicht so leicht zu finden.

Rund einen Monat vor Halloween hatte die E.I. zu diesem Event eingeladen. Sprecher Alexander Heintz: „Normalerweise feiern wir an Halloween eine Party in der Riegelsberghalle. Aber die Halle ist belegt, und wir wollten die Feier nach der Coronazwangspause nicht nochmal ausfallen lassen. Zurzeit passiert so viel Mist in der Welt, da brauchen die Leute einfach mal ein bisschen Spaß.“ Dafür hatten die Mitglieder des Dudweiler „Little Horror Clubs“ rund 50 „Live-Erschrecker“ mit viel Schminke und Kunstblut in Monster und Untote verwandelt, die sich im Wald versteckten. Alle zehn Minuten kam eine Tour vorbei, vorne und hinten bewacht von Mitgliedern der E.I. und des Roten Kreuzes.