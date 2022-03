Das liebe Geld : Im Gemeinderat Riegelsberg geht‘s um den Haushalt

Riegelsberg Auch Dorfmitte Walpershofen auf der Tagesordnung.

Früher als üblich, nämlich bereits um 17 Uhr beginnt am Montag, 21. März, in der Riegelsberghalle die nächste Sitzung des Riegelsberger Gemeinderates. Der Grund für den vorgezogenen Beginn ist die Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplans der Gemeinde für das Jahr 2022 sowie die Vorstellung des Investitionsprogramms für die nächsten vier Jahre. In der Haushaltsdebatte des vorigen jahres war ein knappes Jahresdefizit von rund 200 000 Euro prognostiziert worden. Man darf gespannt sein, wie die Prognose für 2022 ausfällt. Außerdem behandelt der Rat den Wirtschaftsplan des Hallen- und Bäderbetriebes für 2022 und spricht über die Neugestaltung „Erweiterte Dorfmitte“ beziehungsweise „Festplatz am Steinbach Walpershofen“ – es geht um die Pläne und deren Umsetzung.