Finanzen und Investitionen Im Gemeinderat Riegelsberg geht es um den Haushaltsplan

Außerdem stellt Christoph Dincher – der für Riegelsberg zuständige Förster des SaarForst-Landesbetriebes – seinen Bericht zum aktuellen Zustand des Waldes im Gemeindegebiet vor. In einem weiteren Tagesordnungspunkt geht es um die leerstehenden Gebäude in Riegelsberg. Die Gemeinde hatte das Völklinger Planungsbüro „AgstaUmwelt GmbH mit einem Zentrumsmanagement beauftragt. Die zuständige Zentrumsmanagerin, Laetitia Bieringer, hat jetzt ein Leerstandskataster erstellt und wird dieses in der Ratssitzung präsentieren.