Unwetter im Saarland Schwere Schäden durch Hochwasser – So etwas hat Walpershofen noch nie erlebt

Walpershofen hat schon viele Überschwemmungen und Hochwasser erlebt, doch im Ort waren sich alle einig: So etwas wie am Freitag gab es noch nie. „Es war ein Jahrhundertereignis. In dieser Massivität haben wir es hier noch nicht erlebt“, sagte der Walpershofer Pascal Altmayer, der auch Pressesprecher der Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken ist.