Polizei schnappt Unfallfahrer : 15-Jähriger fährt mehrere Autos zu Schrott

Riegelsberg/Heusweiler Ein 15-Jähriger aus Riegelsberg hat in der Nacht zu Montag die Fahrzeugschlüssel des Citroën DS 7 seiner Mutter genommen und mit vier – ein 14-Jähriger, zwei 16-Jährige und ein 17-Jähriger – eine Spritztour durch Riegelsberg und Heusweiler gemacht.

Der Junge, der keinen Führerschein hat, verlor dabei in einer Rechtskurve in der Trierer Straße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Renault Clio. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralles gegen einen dahinter geparkten Seat Ibiza geschoben. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, heißt es im Polizeibericht.

Nach dem Unfall flüchteten die Jugendlichen zu Fuß, vier von ihnen stiegen anschließend in die Saarbahn Richtung Saarbrücken, was von Passanten beobachtet wurde. Die Polizei konnte die vier an der Haltestelle Etzenhofen noch in der Saarbahn stellen. Der junge Fahrer, der sich durch den Verkehrsunfall leicht an der Hand verletzt hatte, habe sich dabei geständig gezeigt, so die Polizei. Außer ihm wurde niemand verletzt. Es stellte sich jedoch heraus, dass der 15-Jährige während seiner Spritztour bereits in der Lampennester Straße in Riegelsberg einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Hierbei hatte er mit dem Citroën ein parkendes Fahrzeug gestreift und fuhr einfach weiter.