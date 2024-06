Hermann-Schwindling-Gedächtnisturnier Gut 200 Nachwuchsringer in Riegelsberg

Auf die Matte, fertig, los: Am Sonntag, 30. Juni, ringen über 200 Jungen und Mädchen in der Riegelsberghalle. Gleichzeitig ist es ein Jubiläum, denn es ist das 25. Hermann-Schwindling-Gedächtnisturnier – das größten Turniere seiner Art im Saarland, mit Teilnehmern aus dem gesamten westlichen Bundesgebiet und dem benachbarten Frankreich. „Gerungen wird auf drei Matten und in fünf Alters- und Geschlechtsklassen. Der Verein, der über alle Klassen die meisten Punkte erzielt, erhält den Hermann-Schwindling-Wanderpokal, den es dann im nächsten Jahr zu verteidigen gilt“, erklärt Christian Wegner für den KV 03 Riegelsberg. Die Kämpfe beginnen um 10 Uhr, Besucher sind gerne willkommen.