Ausstellung : Bares für Rares aus der Heimatstube

Die Vorstandsmitglieder Dr. Carolin Lehberger, Frank Schmidt, Franz-Josef Warken und Reiner Feld (v.l.) haben kräftig aufgeräumt in der Heimatstube. Einiges kann weg. . Foto: Monika Jungfleisch

Riegelsberg Sehr viel wurde gesammelt, doch nun will man sich spezialisieren. Daher wird jetzt viel Altes ausgestellt und verkauft.

Der Verein für Industriekultur und Geschichte stellt Teile seiner Sammlung in der Rathausgalerie Riegelsberg aus und bietet auch viele alte Stücke zum Kauf an. Leihgaben an die Heimatstube können ab sofort von ihren Besitzern abgeholt werden.