Riegelsberg : Helenes Nachthemd sorgt für Furore

Carolin Lehberger und David Lang vom Verein für Industriekultur und Geschichte haben das Schaufenster von Ilse Wintz-Klein in der Kirchstraße 16 mit Exponaten aus der Heimatstube Riegelsberg dekoriert. Foto: Monika Jungfleisch

Riegelsberg Die Heimatstube Riegelsberg stellt Relikte der Gross-Brauerei und Wäsche-Artikel von anno dazumal aus.

Die Heimatstube Riegelsberg hat erneut Antiquitäten aus ihrem Fundus für das Schaufenster von Ilse Wintz-Klein in der Kirchstraße 16 zur Verfügung gestellt. „Viele Interessierte, die vor meinem Schaufenster stehen geblieben sind, haben mich gefragt: ‚Und wann gibt es was Neues?‘ Da habe ich einfach in der Heimatstube angerufen. Und Carolin Lehberger und David Lang kamen dann auch gleich mit neuen Ausstellungsstücken vorbei“, erzählt Wintz-Klein.

Die über 90-Jährige freut sich wie ein kleines Mädchen, dass nun im Schaufenster ihres ehemaligen Uhrengeschäftes Exponate der früheren Brauerei Gross und Wäscheartikel aus der Zeit um 1900 stehen.

„Das große Werbeschild stammt aus der Burgschenke in Numborn“, erzählt David Lang. „Das Verkaufsstellenschild hat uns Günther Peter, ein ehemaliger Mitarbeiter der Brauerei, geschenkt. Dazu haben wir ein paar Bierkrüge, Aschenbecher, Werbeblöckchen und Bierdeckel ausgestellt.“

Die dekorativen Wäschestücke und Haushaltsutensilien hat Carolin Lehberger ausgesucht. „Neben einem Wäschezuber, Waschpulver, Seifen und einer Haushaltswaage zeigen wir auch zwei Nachthemden. Von einem weiß man sogar den Namen der Besitzerin: Helene, hieß sie, so ist es in das Leinen eingestickt“, erzählt das Vorstandsmitglied des Vereins für Industriekultur und Geschichte. „Ein weiteres Highlight ist die Zylinder-Hutschachtel von dem ehemaligen Hutlager und Mützenfabrik C. Strempel aus Güchenbach Püttlingen. Leider ohne Zylinder.“

Die Ausstellungsgegenstände sollen dazu beitragen, Interesse an der Heimatgeschichte sowie an den Exponaten der Heimatstube Riegelsberg zu wecken. Ilse Wintz-Klein ist sich sicher, dass auch dieses neugestaltete Schaufenster Besucher aus nah und fern anziehen und das Nachthemd von Helene für Furore in der Kirchstraße sorgen wird. Oder die Knickerbockerlederhose aus dem Hause Lehberger, die über Generationen vererbt wurde und sicherlich bei vielen nostalgische Erinnerungen wecken wird.

Das dekorierte Schaufenster animiert auch Besucher, Antiquitäten aus dem eigenen Besitz den Heimatkundlern anzubieten. So haben zum Beispiel Yvonne und Addi Henne viele historisch interessante Fundstücke der Heimatstube geschenkt, wie Kacheln vom evangelischen Gemeindehaus und der ehemaligen Bergwerksdirektion Saarbrücken, eine Kuchenplatte, Streichholzschachteln und Brillenetui ortsansässiger Geschäfte, eine Gebäckdose, Zigarrenschachtel, Zigarrenschneider, ein antikes Kartenspiel, eine Nußmühle aus dem 19. Jahrhundert und vieles mehr.

Ilse Wintz-Klein Foto: Monika Jungfleisch