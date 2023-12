Hanf & Co. „Dr. Cannabis“ hat jetzt geöffnet

Jetzt gibt’s in Riegelsberg ein Gras-Geschäft, das nichts mit einer Gärtnerei zu tun hat: Mit einem Tag der offenen Tür hat die Dr. Cannabis GmbH am Montag ihren „Experience-Store“, zudem einen CBD-Online-Shop und die „Dr. Cannabis Akademie“ eröffnet – womit auch das ehemaligen Schuhhaus Dörr-Wilms in der Saarbrücker Straße kein Leerstand mehr ist.