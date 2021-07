Geschichtswerkstatt Köllertal : Grubenunglück Luisenthal: Zeitzeugen gesucht

Grubenunglück in Luisenthal am 7. Februar 1962. Menschen säumen den Straßenrand und verfolgen mit bangen Blicken einen Krankenwagen. Die Geschichtswerkstatt Köllertal sucht Zeitzeugen des Unglücks, von dem auch zahlreiche Bergarbeiter-Familien im Köllertal betroffen waren. Foto: Landesarchiv/Repro: Landesarchiv

Riegelsberg/Püttlingen Geschichtswerkstatt Köllertal nimmt Arbeit auf.

Bereits zum zweiten Mal konnte sich die Köllertaler Geschichtswerkstatt im neuen VHS-Semester treffen. Ort war der luftige Bahnsteig des Kulturbahnhofs in Püttlingen. „Im Mittelpunkt der Treffens standen die Vorbereitungen für das neue Köllertaler Jahrbuch, das für das nächste Jahr als Doppelausgabe für die Jahre 2021 und 2022 geplant ist“, erklärte Redaktionsleiterin Monika Jungfleisch. „Damit wollen wir dem Umstand Rechnung tragen, dass gleich zu Beginn des Jahres 2022, wenn wir unser Jahrbuch des abgelaufenen Jahres 2021 vorstellen wollen, ein historisches Großereignis ins Haus steht. Nämlich die Erinnerung an das verheerende Grubenunglück vom 7. Februar 1962 in Luisenthal, das sich 2022 zum 60. Male jährt. Allein aus dem Köllertal verloren mindestens 63 Bergleute ihr Leben. Ein Ereignis, das bis heute in die Familien der betroffenen Bergleute hineinwirkt.“ Die Erinnerung an den „schwärzesten Tag“ sei deshalb als Schwerpunktthema gewählt.