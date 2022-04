Großbrand in der Nacht auf Ostermontag : Warnung vor Rauch auf der A1 – Grünschnittdeponie in Riegelsberg fängt Feuer (mit Bildergalerie)

Warnung vor Rauch auf der A1 – Grünschnittdeponie in Riegelsberg fängt Feuer (mit Bildergalerie)

Großbrand in der Nacht auf Ostermontag

Riegelsberg Die Grünschnittdeponie in Riegelsberg hat in der Nacht auf Ostermontag Feuer gefangen. Die Feuerwehr war lange damit beschäftigt, den Großbrand unter Kontrolle zu bekommen und sprach eine Warnung für Anwohner aus.

In Riegelsberg brennt in der Nacht zum Ostermontag (18.4.2022) die Grünschnittdeponie in der Holzer Straße. Es kommt zu einem größeren Einsatz für die Feuerwehr.