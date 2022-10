Kommunalpolitik : Im Rat geht’s um Bauprojekte und Unaussprechliches

Riegelsberg Auch die „EnSikuMaV“ ist Thema im Gemeinderat, die aber ausgeschrieben in keine Überschrift passt.

Der Gemeinderat Riegelsberg tritt am Montag, 17. Oktober, 18 Uhr, im Rathaussaal zusammen. Im öffentlichen Teil geht es um Informationen über aktuelle Baumaßnahmen. So informiert ein Vertreter der Firma Korian zum Stand der Dinge beim Bauprojekt „Betreutes Wohnen und Seniorenpflegeheim Talstraße“. Zudem wird die Verwaltung auf Antrag der Linke über den Brandschutz in gemeindeeigenen Gebäuden informieren.

Außerdem beschäftigt sich der Rat mit der Umsetzung der – Achtung! Beamtendeutsch! – „Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“ (EnSikuMaV) in Riegelsberg. Das Thema ist auf die Tagesordnung gekommen, weil die aktuelle Lage der Energieversorgung in Deutschland und Westeuropa alle dazu zwingt, die zur Verfügung stehende Energie sparsamer und effizienter zu verwenden. Dies betrifft alle Bereiche, von lndustrie und Gewerbe, über die privaten Haushalte bis hin zu öffentlichen Verwaltungen. Die Bundesregierung hat aus daher die „Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“ ausgegeben, die seit dem 1. September 2022 gilt und voraussichtlich zum 28. Februar 2023 wieder außer Kraft tritt. Hierin sind, gerade für öffentliche Gebäude, eine Vielzahl von Energieeinsparungen geregelt, die nunmehr in allen öffentlichen Einrichtungen und somit auch in Riegelsberg zum Tragen kommen. In der Gemeinderatssitzung wird darüber informiert, wie diese Verordnung umgesetzt werden kann, um den gewünschten Energie-Einspareffekt mit den Belangen der Rathausbediensteten und der Bürger in Einklang zu bringen.