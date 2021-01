Ratssitzung in Riegelsberg : Suche nach Trägerschaft für neue Kita im Gisorsviertel

Im Riegelsberger Gisorsviertel geplante Kita. Foto: dg/Plan: Arus GMBH/dg/Plan: Arus GmbH

Riegelsberg Nachdem im Oktober 2018 der Riegelsberger Gemeinderat den Bau einer neuen, sechsgruppigen Kindertagesstätte im Gisorsviertel beschlossen hatte und nach einigem Hin und Her bei der Vergabe der Bauplanung im November 2020 die Püttlinger ARUS GmbH damit beauftragt wurde (die Saarbrücker Zeitung berichtete), wird nun, in der Gemeinderatssitzung am Montag, 1. Februar, ab 18 Uhr, in der Riegelsberghalle beschlossen, wer die Betriebsträgerschaft für die neue Kita erhalten soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fredy Dittgen

Die Riegelsberger Verwaltung hat alle Betriebsträger, die bereits in Riegelsberg tätig sind, angefragt, ob Interesse besteht. Die Arbeiterwohlfahrt, die Kita GmbH und der Verbund evangelischer Kindertagestätten im Saarland werden im öffentlichen Teil der Ratssitzung ihre Konzepte vorstellen.