Gemeindeverwaltung Riegelsberg : Antworten zum 85 000-Euro-Unterschied

Riegelsberg Gemeindeverwaltung: Riegelsberg ist weniger Fördergeld entgangen, weil Heizanlage günstiger war.

Wir baten die Verwaltung um Stellungnahme, was es mit den unterschiedlichen Summen auf sich hat. Aus der Antwort geht hervor, der Unterschied resultiere insbesondere daraus, dass das Gesamtprojekt deutlich preiswerter und die mögliche Fördersumme dementsprechend kleiner gewesen sei: „Die ursprünglichen Planungskosten für die Pelletanlage in der Riegelsberghalle wurden im Wirtschaftsplan 2018 mit 395 000 Euro beziffert“, so Pressesprecher Rouven Winter; doch nach Ausschreibung der Planungsleistung im Dezember 2018 hätten sich dann laut Fachplaner nur noch 292 000 Euro an geschätzten Kosten ergeben. Die Auftragsvergabe in drei Teillosen habe erneut zu einer Ergebnisverbesserung geführt, sodass zu diesem Zeitpunkt ein Zuschussbetrag von etwa 100 000 Euro im Raum stand. Was immer noch 25 000 Euro über den genannten 75 000 Euro läge. Dazu Winter: „Bei der Höhe des Zuschussbetrages kann immer nur von Circa-Kosten gesprochen werden, da aufgrund der fehlenden Antragsstellung eine genaue Feststellung der förderfähigen Kosten nie ermittelt werden konnte.“ Beim Erstellen des Jahresabschlusses 2019 für den Hallen- und Bäderbetrieb habe die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Atax jedoch „unter Berücksichtigung aller durchgeführter Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2019 ein Fehlbetrag von 75 000 Euro festgestellt, der sich auch im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss des Hallen- und Bäderbetriebes 2019 widerspiegelt“.