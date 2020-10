Geld für Wasserspiele : Wenn alle Brünnlein fließen ... dann sieht man es nicht immer

Der Brunnen in der Buchschacher Straße in Riegelsberg. Foto: Fredy Dittgen

Riegelsberg Die Grünen plädieren dafür, neben Investitionen für Walpershofen auch die Riegelsberger Brunnen wieder auf Vordermann zu bringen.

Der Festplatz in Walpershofen soll nach dem Willen der Verwaltung und des Gemeinderats Riegelsberg neu gestaltet werden (wir berichteten). Unter anderem ist an einen Wasserlauf gedacht, der das Gelände durchziehen soll. Als Alternative denkt man auch über einen Brunnen oder Wasserspiele nach. Die Kosten werden auf mindestens 400 000 Euro geschätzt. Doch was ist eigentlich mit den anderen Brunnen in Riegelsberg?