Für die Verfolgten : Gedenken: Mit Maske und Abstand Riegelsberger Stolpersteine geputzt

In der Invalidenstraße in Riegelsberg glänzen die Gedenksteine für die Familie Gross wieder dank Julian Bauer und Alina Klein. Foto: Monika Jungfleisch

Riegelsberg Eigentlich wollten am Dienstag Schüler und Lehrer der Leonardo-Da-Vinci-Gemeinschaftsschule, das Aktionsbündnis Stolpersteine, Bürgermeister Klaus Häusle und Ortsvorsteher Heiko Walter im Rahmen einer Gedenkfeier an die jüdischen Opfer der NS-Diktatur in Riegelsberg erinnern.

