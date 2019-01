später lesen Erinnerung Gedenken an die verunglückten Bergleute Teilen

Die Bergmansvereine St. Barbara Buchschachen und St. Josef Güchenbach laden zum Gedenken an das Grubenunglück in Luisenthal am Sonntag, 10. Februar, 10.15 Uhr, zur Messe in die Kirche St. Josef ein.