Fußball Ein Totalausfall und ein ekliger Sieg

Derby-Zeit in der Fußball-Regionalliga der Frauen: Der 1. FC Riegelsberg erwartet an diesem Sonntag um 13 Uhr den 1. FC Saarbrücken. Während die Gastgeberinnen nach dem Sieg beim Hallenmasters – dem fünften in Folge – den Rückrundenstart am Sonntag mit der 0:3-Niederlage beim bisherigen Tabellenvorletzten 1. FFC Montabaur ordentlich verpatzt haben, feierten die Saarbrückerinnen im Top-Spiel gegen den Tabellenzweiten SC Bad Neuenahr einen dramatischen 4:3-Erfolg. Dabei kassierte die Mannschaft von Trainer Taifour Diane in der 89. Minute den Ausgleichstreffer, doch Nora Clausen traf in der fünften Minute der Nachspielzeit per Freistoß zum 4:3. Dank des Erfolges rückte der FCS als Tabellendritter bis auf zwei Zähler an den SC Bad Neuenahr heran.