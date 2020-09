Gestärkt in die Frauen-Regionalliga : Riegelsberg ist top gerüstet für den Start

Der FC Riegelsberg triumphierte im Februar beim Frauen-Masters . Auch in der neuen Regionalliga-Saison will das Team oben mitmischen. Foto: Andreas Schlichter

Riegelsberg Mit guten Testspiel-Ergebnissen im Rücken startet das Team von Trainerin Melanie Klein sehr optimistisch in die Frauen-Regionalliga.

Der 10:0-Erfolg im Saarlandpokal-Finale gegen den Ligakonkurrenten SV Göttelborn – der mit seiner zweiten Mannschaft antrat (wir berichteten) – war für die Fußballerinnen des Regionalligisten 1. FC Riegelsberg das Sahnehäubchen auf eine gute Vorbereitung. „Die Mädels sind richtig gut drauf“, berichtet Trainerin Melanie Klein. Das zeigten zuletzt auch die Ergebnisse der Freundschaftsspiele. Unter anderem gab es einen 3:2-Erfolg gegen Zweitligist 1. FC Saarbrücken. „Da war eigentlich vor allem in der zweiten Halbzeit kein Klassenunterschied zu erkennen“, schildert die Übungsleiterin stolz, „auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, pusht so ein Sieg die Mannschaft natürlich.“

In das Suchraster sportliche Verstärkung und menschliche Bereicherung würden aber auch Sia Kirschner und Lisa Wagner passen: „Lisa und Sina erhöhen unser spielerisches Niveau noch einmal um eine Hausnummer. Zudem haben wir mit ihnen jetzt richtig Konkurrenzkampf im Training.“ Den sollte ursprünglich eigentlich auch noch die von Verbandsligist FFC Dudweiler geholte Offensivspielerin Kira Roob erhöhen. Doch die 27-Jährige wird Riegelsberg vermutlich die gesamte Saison über fehlen, da sie sich einer Schulter-Operation unterziehen muss. Zudem wird Spielführerin Sandra Enz bis nach der Winterpause nicht auf dem Feld stehen, da sie Nachwuchs erwartet. Ansonsten hat Riegelsberg vor dem Ligaauftakt aber alle Spielerinnen an Bord.

Der 1. FC Bestreitet sein Auftaktspiel zur neuen Saison erst am 20. September zu Hause gegen den SC Bad Neuenahr seine. Eigentlich hätte zunächst, bereits am kommenden Sonntag, ein Auswärtspiel beim SC Siegelbach auf dem Spielplan gestanden. Doch Siegelbach hatte darum gebeten, dass das Spiel verlegt wird, da der Elf am 13. September ihre etatmäßige Torhüterin nicht zur Verfügung steht, und dieser Bitte wurde kurzfristig entsprochen. So steht das Spiel gegen Siegelbach nun erst am Freitag, 25. September, um 19.30 Uhr auf dem Programm.