Förderung für Riegelsberger Bürger, die Flächen entsiegeln : Dem Boden etwas gutes tun

Riegelsberg Riegelsberg bezuschusst Flächenentsiegelung, Zisternen und Versickern von Regen.

Noch ein paar Wochen Geduld sind nötig. Denn, wie Rouven Winter, Pressesprecher der Gemeinde Riegelsberg, erklärt: Die entsprechenden Förderrichtlinien werden erst noch beraten und beschlossen, und zwar in der Sitzungen des Werksausschusses des Gemeinderates am 7. März. Erst danach können die Zuschüsse von insgesamt bis zu 172 560 Euro nach und nach ausgezahlt werden – pro Jahr etwa 43 140 Euro.

Förderfähige Maßnahmen der Bürger sind das Umwandeln von versiegelten, am öffentlichen Mischwasserkanal angeschlossenen Flächen in versickerungsfähige Flächen. Gefördert wird etwa das Entfernen und Entsorgen alter, wasserundurchlässiger Beläge sowie das Herstellen eines neuen Belages, der die Versickerungsrate auf mindestens 50 Prozent erhöht. Ebenfalls gefördert wird die Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser, etwa von Terrassen, Dächern oder Auto-Stellflächen auf dem eigenen Grundstück. „Förderungsfähig“ sind die erforderlichen baulichen und technischen Maßnahmen, die für eine Flächen- oder Muldenversickerung sorgen, auch ein Versickerungsteich ist denkbar.

Ebenso kann das Zurückhalten von Regenwasser gefördert werden. Dazu gehört etwa das Zwischenspeichern von Niederschlags-Abfluss, zum Beispiel in einer Zisterne („Retentionszisterne“ oder „Rigole“) mit einem Mindestvolumen von drei Kubikmeter pro 100 Quadratmeter abgekoppelter Fläche und einer späteren Versickerung oder zumindest einer gedrosselten Einleitung des so gesammelten Wassers in einen Mischwasserkanal. Auch eine getrennte Ableitung in einen Bach oder Teich ist möglich.