Fluchtunfall in der Goethestraße

Zu einem Flucht­unfall ist es am Montag, 9. April, zwischen 16.30 und 17.05 Uhr in der Riegelsberger Goethestraße gekommen, berichtet die Polizei. Der bislang unbekannter Fahrer bog von der Saarbrücker Straße in die Goethestraße ein und beschädigte anschließend beim Vorbeifahren einen geparkten Audi A 4 Kombi. An dem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.