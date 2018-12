später lesen Aus dem Polizeibericht Gebäude mit Graffiti beschmiert FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Twittern







An zwei Firmengebäuden in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg ist es zu Beschädigungen durch Graffiti gekommen. Wie die Polizei meldet, ereigneten sich die Taten zwischen vergangenem Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 9 Uhr. red